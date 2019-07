Lega: Gelmini (FI), solidarietà a Boschi, insulti vengano rimossi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà alla collega Maria Elena Boschi per gli insulti sessisti ricevuti, con l'auspicio che vengano presto rimossi. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia. "Il rispetto di una donna non ha bandiera: volgarità, odio e ignoranza si combattono, non si incoraggiano", conclude Gelmini.(Com)