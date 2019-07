Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, domenica 21 luglio, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Allerte meteo previste: afa.Piemonte: alta pressione in rinforzo da Ovest, con conseguente giornata ben soleggiata su VDA, Piemonte e Liguria. Solo qualche nube di passaggio, principalmente sui monti dove comunque sarà molto difficile assistere a qualche piovasco, al più limitato all'alta Val d'Aosta e Ossola. Clima afoso, temperature diurne diffusamente sui 32-34°C in Valpadana, in genere sui 28-29°C in Riviera ligure complice la brezza marittima. Mare poco mosso. (Rpi)