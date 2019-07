Business news: Vietnam, nel primo semestre utili per 16 imprese statali su 19

- Sedici delle 19 compagnie affiliate al Comitato per la gestione delle imprese a capitale statale (Cmsc) del Vietnam, pari all’80 per cento, hanno registrato profitti nel primo semestre, conseguendo il 50 per cento degli obiettivi (e in quattro casi superandolo) pianificati per l’anno in corso nel bilancio dello Stato. Lo ha reso noto il vicepresidente del Comitato, Ho Sy Hung. I 19 gruppi sono Viet Nam National Oil and Gas Group (PetroVietnam), Vietnam Electricity (Evn), Viet Nam National Coal and Minerals Holding Group (Vinacomin), Viet Nam National Petroleum Group (Petrolimex), Viet Nam National Chemical Group (Vinachem), Viet Nam National Tobacco Corporation (Vinataba), Viet Nam Post and Telecommunication Group (Vnpt), MobiFone, Vietnam Airlines, Airport Corporation of Viet Nam (Acv), Viet Nam Railway, Viet Nam Expressway Corporation (Vec), Viet Nam National Shipping Lines (Vinalines), Viet Nam Forest Corporation (Vinafor), Viet Nam Northern Food Corporation (Vinafood 1), Viet Nam Southern Food Corporation (Vinafood 2), State Capital Investment Corporation (Scic), Viet Nam Rubber Group (Vrg), Viet Nam National Coffee Corporation (Vinacafe). (Fim)