Business news: Cina, commercio estero isola di Hainan aumentato del 45,6 per cento nel primo semestre

- La provincia di Hainan, nella Cina meridionale, ha visto il commercio estero in aumento del 45,6 per cento nella prima metà del 2019, nel tentativo dell'isola di accelerare la costruzione della sua zona di libero scambio pilota. Lo riferisce la stampa cinese che cita le autorità doganali dell'isola. Il commercio estero di Hainan ammontava a 45,56 miliardi di yuan (circa 6,6 miliardi di dollari); le esportazioni sono aumentate del 46 per cento a 16,45 miliardi di yuan (oltre 2,3 miliardi di dollari) mentre le importazioni sono aumentate del 45,4 per cento a 29,1 miliardi di yuan (4,2 miliardi di dollari) nello stesso periodo. (Cip)