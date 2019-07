Business news: presidente indonesiano, rafforzare cooperazione con Singapore in infrastrutture investimenti

- Singapore e Indonesia sono alla ricerca di opportunità per collaborare più strettamente su infrastrutture, investimenti e sviluppo delle risorse umane. Lo ha reso noto il presidente indonesiano Joko Widodo nel contesto degli incontri con il ministro degli Esteri di Singapore Vivian Balakrishna, affermando che queste tre aree sono fondamentali per aiutare il suo paese ad affrontare le turbolenze dell'economia globale. "L'era della distruzione digitale e dei cambiamenti nelle catene dei valori globali contiene grandi sfide, ma anche nuove opportunità", ha detto Balakrishnan riassumendo la sua visita di tre giorni a Giacarta, in Indonesia, che ha incluso l'incontro con il suo omologo Retno Marsudi e con il presidente Widodo. Balakrishnan ha dichiarato che il viaggio gli ha dato l'opportunità di comprendere nel profondo le priorità del presidente indonesiano che inizierà il suo secondo termine a ottobre. "Siamo in un momento in cui, a livello globale, la gente sta riconsiderando le proprie catene dei valori. Questa è un'opportunità che Indonesia e Singapore hanno per collaborare strettamente nell'attrarre investimenti, e nell'attrarre questa vitale catena del valore globale", ha dichiarato il ministro degli Esteri di Singapore. Alcune delle collaborazioni tra Singapore e Indonesia sono state riesaminate durante gli incontri di Balakrishnan a Giacarta. (Fim)