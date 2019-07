Business news: 50,3 milioni di dollari della 1Mbd sequestrati da Singapore ritrasferiti in Malesia

- Circa 50,3 milioni di dollari di proprietà della 1Malaysia Development Berhad (1Mbd), fondo di investimenti malese, sequestrati da Singapore sono stati trasferiti in Malesia o sono in processo di essere trasferiti. Lo hanno reso noto le forze di polizia di Singapore. La polizia ha riferito che le domande giudiziali per la riconsegna dei soldi sono state presentate dal dipartimento degli Affari commerciali e dalle Camere del procuratore generale. La prima tranche di domande giudiziali per la restituzione di circa 15,3 milioni di dollari è stata concessa a settembre dell'anno scorso mentre la seconda di 35 milioni a marzo di quest'anno. (Fim)