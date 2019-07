Ecuador-Usa: pranzo di lavoro Moreno-Pompeo farà il punto su relazione bilaterale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine aprile, inoltre, c’è stata un’altra visita di rilievo: quella del comandante del Comando meridionale degli Stati, ammiraglio Craig Faller, che ha incontrato il ministro della Difesa ecuadoriano, Oswaldo Jarrin, per pianificare le operazioni di pattugliamento aereo per individuare movimenti di criminali in mare. È stato installato anche un radar ad alta tecnologia ed è stato annunciato l’avvio di iniziative di formazione per i militari ecuadoriani. L’uso della pista dell’aeroporto di San Cristobal, nelle Galapagos, è stato concesso per due o tre giorni una volta al mese per attività contro il traffico di droga e la pesca illegale. (segue) (Brb)