Ecuador-Usa: pranzo di lavoro Moreno-Pompeo farà il punto su relazione bilaterale (4)

- Il 22 maggio il ministero degli Esteri ecuadoriano ha ospitato un Dialogo politico bilaterale allargato al quale ha preso parte per gli Stati Uniti David Hale, sottosegretario di Stato competente in materia di Affari politici. L’incontro è culminato con la firma di cinque documenti di cooperazione. Il 19 giugno il nuovo ambasciatore statunitense in Ecuador Michael Fitzpatrick ha presentato le sue credenziali, ribadendo la volontà di Washington di intensificare la cooperazione bilaterale. (Brb)