Roma: Morassut (Pd) su sgomberi, emergenza abitativa non si risolve con azioni spettacolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Prefettura di Roma ha deciso di rendere operativi dalla primavera prossima 23 sgomberi di immobili occupati, in gran parte per motivi abitativi. Molte di queste occupazioni risalgono agli anni tra il 2008 ed il 2013; anni nei quali l’amministrazione comunale ha completamente abbandonato la politica di programmazione e contrasto dell’emergenza abitativa che aveva avuto in eredità e basta sugli indirizzi della delibera n 110 del maggio 2005 e che puntava in cinque anni a realizzare 20 alloggi di edilizia convenzionata o sociale". Così in una nota il responsabile aree urbane e periferie del Pd, Roberto Morassut. "Se quegli indirizzi fossero stati attuati - spiega Morassut - l’emergenza di oggi sarebbe meno drammatica. Tanto più in presenza del notevole e concentrato flusso immigratorio dai Balcani che dopo il 2006 ha interessato Roma a seguito dell’ingresso di nuove nazioni nella Ue". (segue) (Com)