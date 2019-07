Vietnam: surplus commerciale di 1,59 miliardi di dollari nel primo semestre

- Il Vietnam ha registrato un surplus commerciale di 1,59 miliardi di dollari nel primo semestre. Lo ha reso noto il Dipartimento generale delle dogane. Le esportazioni vietnamite hanno totalizzato 122,53 miliardi di dollari, con un aumento del 7,2 per cento su base annua, inferiore, tuttavia, all’obiettivo di 123,5 miliardi di dollari fissato dal ministero dell’Industria e del commercio (Moit). L’export manifatturiero da solo ha registrato un valore di 102,2 miliardi di dollari, con un incremento del 9,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. L’obiettivo per l’intero anno è di 263 miliardi di dollari. Per conseguirlo, le esportazioni dovrebbero registrare un’accelerazione nel secondo semestre, in un contesto internazionale non proprio favorevole per l’economia globale. (segue) (Fim)