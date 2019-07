Venezuela: ministro Esteri apre conferenza non allineati con richiamo a rispetto sovranità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza, ha inaugurato oggi a Caracas la riunione dell’Ufficio di coordinamento del Movimento dei paesi non allineati (Mnoal) con un richiamo alla pace e al principio di sovranità nazionale. Il responsabile della diplomazia venezuelana ha detto che una delle principali sfide del Movimento, che conta oltre cento paesi, è la “promozione e il consolidamento della pace” attraverso il rispetto della sovranità e attraverso la solidarietà. Nel suo discorso Arreaza è tornato a criticare gli Stati Uniti per “il tentativo di rovesciare il governo di Nicola Maduro”, presidente in carica del paese sudamericano, e ha definito “molto gravi” le dichiarazioni del presidente Usa, Donald Trump, e di rappresentanti della sua amministrazione, che non hanno escluso “l’opzione militare” in Venezuela. (Brb)