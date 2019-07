Business news: Cina, investimenti immobiliari aumentati del 10,9 per cento nel primo semestre 2019

- Gli investimenti immobiliari della Cina sono aumentati del 10,9 per cento su base annua nella prima metà di quest'anno, secondo quanto riferito dall'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs). La crescita è stata più lenta dell'espansione dell'11,8 per cento registrata nel primo trimestre e dell'11,2 per cento nei primi cinque mesi del 2019. L'investimento immobiliare totale nel primo semestre è ammontato a 6.160 miliardi di yuan (circa 895 miliardi di dollari), con il 73,3 per cento destinato ad abitazioni residenziali, ha riferito l'Nbs. L'investimento in edifici residenziali è aumentato del 15,8 per cento su base annua a 4.520 miliardi di yuan (656 miliardi di dollari). (Cip)