Business news: Cina, mercato del lavoro rimasto stabile a giugno

- Il mercato del lavoro in Cina è rimasto stabile a giugno, con il tasso di disoccupazione rilevato nelle aree urbane pari al 5,1 per cento. Lo hanno rivelato i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica cinese (Nbs) secondo cui il tasso è salito di 0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente. La Cina ha promesso di creare più di 11 milioni di nuovi posti di lavoro urbani nel 2019 e garantire un tasso di disoccupazione urbana pari a circa il 5,5 per cento. Il portavoce dell'Nbs, Mao Shengyong, ha descritto la situazione generale dell'occupazione in Cina come "relativamente stabile", dato che il paese ha creato 7,37 milioni di nuovi posti di lavoro nella prima metà del 2019, raggiungendo il 67 per cento dell'obiettivo per l'intero anno. In termini di ripartizione, il tasso di disoccupazione urbano censito della popolazione di età compresa tra 25 e 59 anni è stato del 4,6 per cento il mese scorso, 0,5 punti percentuali in meno rispetto al tasso nazionale di disoccupazione rilevata nelle aree urbane. Il tasso di disoccupazione rilevato nelle 31 città principali si è attestato al 5 per cento a giugno, invariato rispetto al mese precedente. (Cip)