Business news: Vietnam, compagnia aerea di bandiera in crescita nel primo semestre

- Il gruppo Vietnam Airlines (Hvn) ha guadagnato circa 52 miliardi di miliardi di dong (2,24 miliardi di dollari) in entrate consolidate nella prima metà di quest'anno, con un aumento del 5,5 per cento su base annua. La compagnia Vietnam Airlines, parte del gruppo, ha registrato un utile lordo di 38,3 miliardi di miliardi di dong, con un incremento del 5,8 per cento su base annua. La compagnia aerea ha dichiarato che il miglioramento nelle entrate ha permesso una maggiore solvibilità, più investimenti a breve termine e un reddito aziendale maggiore. Durante i primi sei mesi dell'anno il vettore ha trasportato 13,9 milioni di passeggeri, il due per cento in più rispetto al 2018, e più di 180 mila tonnellate di carico, con un aumento dell'1,6 per cento su base annua, su 73.650 voli. La sua puntualità, del 90 per cento, è tra le più alte al mondo. Il gruppo Vietnam Airlines (che include Vietnam Airlines, Jetstar Pacific e Vasco - Vietnam Air Services Company) continua a essere in prima linea nel mercato dell'aviazione locale, trasportando circa il 51 per cento dei passeggeri. (Fim)