Business news: ministero Esteri cinese, crescita economica stabile positiva per il mondo e gli Usa

- La crescita stabile dell'economia cinese è positiva anche per l'economia mondiale e per l'economia degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang in risposta a un tweet del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che sottolineava come la crescita del Pil cinese nel secondo trimestre sia stata "la più lenta" in 27 anni, e dove il presidente sosteneva che "la Cina vuole fare un accordo con gli Stati Uniti". "Il Pil della Cina è cresciuto del 6,3 per cento su base annua nella prima metà del 2019, a causa della crescita economica globale debole e dell'aumento di fattori incerti e instabili. Questo non è un cattivo risultato e guida le principali economie mondiali", ha affermato Geng. Il portavoce ha detto che la Cina avrebbe potuto adottare politiche di stimolo forti per ottenere una crescita economica più elevata, ma ha scelto di non farlo poiché Pechino è impegnata a conseguire uno sviluppo dell'economia di alta qualità. "Come seconda economia mondiale, la Cina ha contribuito per anni per più del 30 per cento alla crescita economica mondiale", ha aggiunto il portavoce. (Cip)