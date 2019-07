Business news: ministero Commercio cinese esorta i Stati Uniti a correggere atteggiamento verso i prodotti cinesi

- La Cina ha esortato gli Stati Uniti a correggere le proprie azioni nell'ambito della guerra commerciale ai prodotti cinesi, dopo che un rapporto dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) ha stabilito che le misure compensative degli Stati Uniti erano in contrasto con le regole dell'istituzione. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua" che cita una dichiarazione rilasciata dal ministero del Commercio cinese. Il rapporto in questione ha dimostrato che gli Stati Uniti hanno ripetutamente abusato di misure correttive commerciali contro le regole dell'Omc, che hanno seriamente danneggiato l'equità del contesto commerciale internazionale, ha detto il ministero in una dichiarazione sul suo sito web. (Cip)