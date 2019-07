Roma: Morassut (Pd) su sgomberi, emergenza abitativa non si risolve con azioni spettacolari (2)

- "Gli sgomberi annunciati - continua Morassut - se non accompagnati da un’azione coordinata delle istituzioni locali e della stessa Prefettura come emanazione del Governo per garantire alternative alloggiative alle persone fragili e alle famiglie, rischiano di accendere un clima di scontro e di tensione che sarebbe irresponsabile sottovalutare. Chiediamo, quindi, la massima garanzia riguardo alla tutela delle persone, delle famiglie e dei minori e un piano pubblico per alternative alloggiative che rispettino la dignità delle persone. L’emergenza abitativa non può essere risolta con azioni spettacolari fine a se stesse. È preciso dovere dell’ istituzione prefettizia garantire la sicurezza e l’ordine pubblico obbligando il Comune, nei prossimi mesi, ad assumersi le sue responsabilità nella ricerca di adeguate soluzioni alternative”, conclude. (Com)