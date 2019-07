Business news: Malesia-Ue, Kuala Lumpur ricorrerà a Omc contro limiti a olio di palma

- Il governo della Malesia ricorrerà entro novembre all’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), contro le politiche dell’Unione europea tese a vietare gradualmente l’impiego dell’olio di palma per la sintesi di biocarburanti nel Vecchio continente. “Si, stiamo perseguendo la via dell’Omc. In effetti, i documenti necessari sono già a disposizione del procuratore generale (…) che ci sta aiutando a identificare esperti per sostenere il nostro caso all’Omc”, ha dichiarato il ministro delle Industrie primarie della Malesia, Teresa Kok, a margine di un evento industriale. Il ministro ha aggiunto che Kuala Lumpur conta di poter presentare un reclamo congiunto assieme all’Indonesia. La Malesia è il secondo maggior produttore di olio di palma al mondo dopo l’Indonesia, e dipende da tale settore per generare entrate di valuta estera multimiliardaria, oltre a centinaia di migliaia di posti di lavoro. (Fim)