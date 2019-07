Golfo: tensione Teheran-Londra dopo fermo petroliera britannica Stena Impero (3)

- Intanto, il ministero degli Esteri ha convocato l’incaricato d’affari dell’ambasciata dell’Iran a Londra in relazione al fermo della Stena Impero nello Stretto di Hormuz. Il ministero degli Esteri britannico, inoltre, ha esortato le navi del Regno Unito ad evitare per ora lo Stretto di Hormuz. Invito alla moderazione anche dall’Unione europea. Il sequestro di due navi da parte delle autorità iraniane nello Stretto di Hormuz è motivo di profonda preoccupazione, ha detto la portavoce dell'Alto rappresentante per la politica estera dell' Unione europea, Maja Kocijancic, secondo quanto riferisce un comunicato stampa. “In una situazione già tesa, questo sviluppo comporta rischi di un'ulteriore escalation e mina il lavoro in corso per trovare un modo per risolvere le attuali tensioni”, si legge. Pertanto, “chiediamo l'immediato rilascio dell’altra nave e del suo equipaggio e chiediamo moderazione per evitare ulteriori tensioni. La libertà di navigazione deve essere rispettata in ogni momento”. (segue) (Res)