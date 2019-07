Borrelli: Landini, attento ai principi della Costituzione, non si è mai piegato alla politica

- Con Francesco Saverio Borrelli "scompare un uomo irreprensibile, un servitore dello stato, un magistrato fermo e rigoroso, che non si è mai piegato alla politica”. Lo afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini“Figura di altissima statura morale, sempre attento ai principi e ai valori della Costituzione, - prosegue il leader della Cgil in una nota - ha difeso con coraggio e determinazione l’indipendenza e l’autonomia della magistratura e il principio fondamentale di democrazia della separazione dei poteri”. “Con il suo impegno per combattere la corruzione e per affermare la democrazia - conclude Landini - Borrelli ha scritto pagine importanti della storia della nostra Repubblica. Alla sua famiglia va il cordoglio e la vicinanza mia e di tutta la Cgil".(Com)