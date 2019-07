Borrelli: Di Maio, suo esempio e suoi valori siano guida ognuno di noi

- Luigi Di Maio, ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, esprime cordoglio per la scomparsa di Francesco Saverio Borrelli, magistrato simbolo di Mani pulite. "È venuto a mancare oggi il magistrato Francesco Saverio Borrelli, capo del pool di Mani Pulite - scrive su Twitter -. Il suo esempio, i suoi valori di indipendenza e legalità, siano guida per il lavoro di ognuno di noi e giungano a ogni cittadino. Tutto il M5s esprime cordoglio per questa scomparsa". (Com)