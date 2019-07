Russia: proteste a Mosca contro esclusione candidati a elezioni Duma di Stato, un arresto

- Circa 12 mila manifestanti hanno protestato oggi nel centro di Mosca per protestare contro l’esclusione di alcuni candidati alle elezioni dei membri della Duma di Stato (la Camera bassa del parlamento russo). È quanto riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, secondo cui la manifestazione si è conclusa senza incidenti significativi se si esclude l’arresto di un dimostrante per aver lanciato un drone. I termini per la presentazione delle candidature sono scaduti lo scorso 5 luglio.(Rum)