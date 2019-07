Milano: tratto via M. Gioia chiuso a traffico per lavori "pirellino"

- Sono in via di conclusione le operazioni di bonifica da amianto nell'edificio di via Pirelli 39. Lo annuncia una nota del Comune di Milano in cui si spiega che poiché, come da prassi per motivi di sicurezza, è necessario che vengano eseguite all'interno di un'area compartimentata, da oggi è stato chiuso al traffico veicolare privato e pubblico il tratto di via Melchiorre Gioia che insiste tra via Sassetti/Pirelli e viale Liberazione. Cambiano quindi anche i tragitti delle linee dei bus turistici, dei mezzi di soccorso e del trasporto pubblico. "Ci scusiamo con i cittadini per il disagio - interviene l'assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici Marco Granelli - ma i lavori sono necessari e urgenti. Verranno svolti su più turni per durare il meno possibile, mentre abbiamo scelto il periodo estivo proprio perché, essendo meno carico di traffico, aiuterà a non congestionare la zona". La linea ATM 43 verrà deviata tra via Gioia/Sassetti e piazza principessa Clotilde, passando per viale Monte Santo, via Galilei, via Filzi e via Pirelli. Per la linea ATM N26 i bus in direzione Centrale Fs deviano da viale don Sturzo a via Gioia, passando per viale della Liberazione, via Filzi e via Pirelli. Per la linea ATM notturna NM2, i bus deviano in entrambe le direzioni passando per le stesse vie. E' stata posizionata la necessaria cartellonistica informativa, a partire dalla circonvallazione esterna, e aperta la preferenziale in via Fabio Filzi nel tratto corrispondente alla chiusura di via Gioia. A partire da lunedì mattina un servizio di pattuglie della Polizia locale agevolerà lo scorrimento del traffico nella zona. Il tratto interessato dai lavori verrà riaperto al transito il 1 settembre per quanto riguarda la carreggiata in direzione centro città, e il 9 settembre anche in direzione periferia.(Com)