Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei primcipali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL’assessore allo Sport Roberta Guaineri partecipa alla cerimonia di inaugurazione del playground riqualificato e composto da un campo da basket e da un campo da calcio a 5. Intervengono Danilo Gallinari e Daria Braga, direttrice di Fondazione Laureus Italia Onlus.Viale Sarca angolo via Adamo Smith, di fronte alla Collina dei Ciliegi, (ore 15.30)REGIONEL'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia Lara Magoni partecipa alla trentottesima edizione della 'Minimarcia Nerazzurra di Berto il Castoro'.Piazza Manzù, Clusone (BG) (ore 9.30) (Rem)