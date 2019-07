Vietnam-Cina: Hanoi chiede fine violazioni nel Mar Cinese Meridionale

- Il Vietnam ha chiesto alla Cina di porre fine alle violazioni nel Mar Cinese Meridionale e di ritirare le sue navi dalle acque vietnamite, rispettando la sovranità nazionale per preservare le relazioni bilaterali e la pace e la stabilità nella regione. La portavoce del ministero degli Esteri vietnamita Le Thi Thu Hang ha dichiarato che la nave di rilevamento geologico cinese Haiyang Dizhi 8 è entrata nella zona economica esclusiva del Vietnam violando la Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare (Unclos), sottoscritta da entrambi i paesi. La portavoce ha aggiunti che Hanoi ha contattato Pechino attraverso diversi canali e trasmesso note diplomatiche per protestare contro le violazioni e che le autorità vietnamite stanno adottando misure adeguate per garantire il rispetto della sovranità in modo pacifico e in linea col diritto internazionale. (segue) (Fim)