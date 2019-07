Borrelli: Tofalo, magistrato di grande levatura morale e professionale

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa, Angelo Tofalo, in una nota esprime "il più sentito cordoglio per la morte di Francesco Saverio Borrelli. Magistrato di grande levatura morale e professionale, è stato protagonista di un capitolo della storia d'Italia. Vicinanza alla sua famiglia". (Com)