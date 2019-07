India: Camera del popolo approva disegno di riforma della tutela dei diritti umani

- La Camera del popolo dell’India, la camera bassa del parlamento federale, ha approvato ieri il disegno di legge Protection of Human Rights (Amendment) Bill, che riforma la precedente norma, del 1993, sulla tutela dei diritti umani. Il testo, di iniziativa governativa, è stato illustrato dal sottosegretario all’Interno, Nityanand Rai, che l’ha presentato come uno strumento per rendere la tutela più inclusiva ed efficiente. Quella del 1993 è la legge istitutiva della Commissione nazionale per I diritti umani (Nhrc), delle Commissioni statali per i diritti umani (Shrc) e dei tribunali per i diritti umani; sia l’Nhrc che alcuni governi statali avevano proposto delle modifiche. Il progetto normativo passa ora all’esame del Consiglio degli Stati, la camera alta. (segue) (Inn)