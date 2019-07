Golfo: tensione Teheran-Londra dopo fermo petroliera britannica Stena Impero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dall'emittente "Press Tv", i Guardiani della rivoluzione (pasdaran) sono saliti venerdì a bordo della petroliera che avrebbe violato le regole di navigazione internazionali. "Stena Impero si è scontrata contro un peschereccio", ha detto Afifipour. Afifipour ha precisato anche che la petroliera è ancora ferma fuori dal porto iraniano di Bandar Abbas e tutto l'equipaggio, 23 persone, è a bordo. Un portavoce dell'operatore della petroliera, Northern Marine Management, ha detto all'agenzia di stampa russa "Sputnik" che ci sono tre russi a bordo. Tra gli altri membri dell'equipaggio ci sarebbero anche indiani, lettoni e filippini. Intanto Londra ha espresso il proprio disappunto per quanto accaduto. Dopo un colloquio telefonico con Zarif, l’omologo britannico, Jeremy Hunt, ha espresso la sua "estrema delusione" per il sequestro da parte della Repubblica islamica di una petroliera battente bandiera britannica. "Ho appena parlato con Zarif e ho espresso la mia estrema delusione per il fatto che, dopo avermi assicurato sabato scorso che l'Iran volesse disinnescare la situazione, stanno agendo nella direzione opposta", ha scritto. "Le navi britanniche devono essere e saranno protette", ha aggiunto. (segue) (Res)