Novara: Pernate, al via riqualificazione marciapiedi in via dei Tigli

Novara, 20 lug 18:34 - (Agenzia Nova) - Sono in fase di ultimazione i marciapiedi di strada del Gazurlo, a Pernate (provincia di Novara). Dal 22 luglio inizieranno le lavorazioni sul marciapiede di via dei Tigli nel tratto compreso tra la via Abbondanza e la via Novara (lato ovest). Considerata la mole di traffico e la larghezza stradale esistente per la movimentazione dei mezzi d'opera è probabile l'istituzione temporanea del senso unico alternato regolato da semaforo. (Rpi)