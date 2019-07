Ucraina: domani le elezioni parlamentari, voto potrebbe modificare equilibri politici nazionali

- I cittadini ucraini saranno chiamati domani, 21 luglio, ad eleggere i nuovi rappresentanti all’interno del parlamento nazionale, la Verkhovna Rada. Quella di domani potrebbe essere una tornata elettorale che modificherà completamente l’assetto politico del paese, consegnando definitivamente al presidente Volodymyr Zelensky il potere di avviare le riforme promesse in questi mesi. Il suo partito, Servo del popolo, punta dichiaratamente ad ottenere la maggioranza dei voti, un traguardo che potrebbe riuscire a raggiungere, nonostante il complesso sistema elettorale ucraino, di tipo misto, che prevede metà dei 450 deputati eletti tramite proporzionale con soglia di sbarramento al 5 per cento e l’altra con l’uninominale secco. I sondaggi danno la formazione fondata da Zelensky vicina alla soglia del 50 per cento dei consensi e comunque stabilmente sopra il 40 per cento, distanziando nettamente gli altri partiti. (segue) (Res)