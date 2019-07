Fiumicino: Fp Cgil Roma e Lazio, dopo sequestro isola ecologica via del Pesce luna situazione critica, serve incontro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il sequestro dell'isola ecologia di via di Pesce Luna a Fiumicino, auspicavamo da parte di tutti responsabilità e buon senso nel gestire l'emergenza". Lo ha affermato in una nota Roberto Meroldi, Fp Cgil di Roma e Lazio, denunciando le attuali criticità nella gestione del servizio. "Giungono notizie poco confortanti su come l'Ati stia gestendo questa fase. I lavoratori, legittimamente, sono stati trasferiti dall'area a un piazzale messo a disposizione dalla Paoletti ecologia, in modo immediato e con disagi operativi ai quali i lavoratori hanno fatto fronte con grande senso di responsabilità", prosegue il sindacalista. "Vengono ora segnalate forzature inaccettabili e incomprensibili messe in atto da alcuni responsabili che minano il corretto rapporto tra chi deve pianificare il servizio e il personale che deve svolgerlo. L'imposizione di ferie forzate, l'accenno a distinzioni nominative tra chi può e chi non può entrare nel piazzale, il far sentire i lavoratori 'ospiti' dell'area messa a disposizione dalla società, non fanno che acuire la situazione di conflitto e minare le corrette relazioni sindacali". (segue) (Com)