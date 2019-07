Fiumicino: Fp Cgil Roma e Lazio, dopo sequestro isola ecologica via del Pesce luna situazione critica, serve incontro (2)

- "Abbiamo richiesto – continua Meroldi - un incontro alle aziende ed alla amministrazione con lo scopo di poter contribuire al superamento di questa fase senza innescare momenti di conflittualità. È sempre più urgente una convocazione già dalle prossime ore affinché si intervenga, ciascuno per la propria competenza, per riportare regolarità e correttezza nel gestire questa situazione. Non possono essere i lavoratori a pagare e a subire quella che sembra, oltre che una scorretta gestione del lavoro, un'umiliazione del loro ruolo, da cui dipende l'effettivo espletamento dei servizi da erogare alla cittadinanza", conclude. (Com)