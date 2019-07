Roma: applausi ad agente ferito a Tor Bella Monaca Yuri Sannino durante rassegna cinema nel quartiere

- Si è conclusa ieri sera con la commemorazione del XXVII° anniversario della strage di via D'Amelio la rassegna "R-Estate a Tor Bella- Notti di Cinema" che si è svolta per tre serate in una piazza di spaccio di Tor Bella Monaca. "Lo schermo cinematografico è stato montato nei giardini dei via Giovanni Castano a pochi metri da via dei Cochi dove il 28 giugno scorso è stato accoltellato l'agente scelto della Polizia di Stato Yuri Sannino e ci siamo tutti commossi quando dal pubblico è partito un corale, grande e lungo applauso nel momento in cui al termine della manifestazione abbiamo espresso solidarietà al giovane poliziotto ferito. Non potevamo – conclude il presidente - terminare meglio di così questa rassegna cinematografica", ha affermato in una nota Gianpiero Cioffredi, presidente dell'Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio. La rassegna cinematografica promossa dall'Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio, da Libera, Alice nella Città-sezione della Festa del Cinema e dall'associazione Tor Più Bella e il patrocinio del Municipio VI ha visto la partecipazione di tantissimi cittadini del quartiere" (segue) (Com)