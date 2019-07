Roma: applausi ad agente ferito a Tor Bella Monaca Yuri Sannino durante rassegna cinema nel quartiere (2)

- "Con la loro presenza - si legge nella nota - hanno testimoniato la volontà di una resistenza civile al degrado e alla presenza di organizzazioni della criminalità organizzata che minacciano la convivenza democratica di un quartiere ricco di esperienze di socialità e cittadinanza attiva". "Abbiamo dimostrato in queste serate che con l'arte, la cultura e la bellezza possiamo combattere i clan che gestiscono lo spaccio di droga e riprenderci le nostre piazze trasformandole in luoghi di aggregazione, socialità e libertà - ha concluso Cioffredi -. Una scommessa vinta insieme ai tanti cittadini che hanno affollato l'arena del cinema in queste serate. Ringraziamo inoltre la Polizia di Stato e l'Arma dei Carabinieri sia per il loro lavoro quotidiano in un quartiere difficile ma anche per la loro preziosa e discreta presenza alla manifestazione", (Com)