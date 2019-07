Rai: Anzaldi (Pd), incomprensibile Asr contro codice etico per giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, sostiene, su Facebook, che "l'Associazione stampa romana prende una posizione incomprensibile sul codice etico social per i giornalisti Rai, cui sta lavorando la commissione di Vigilanza". "Dall'Asr arriva un no pregiudiziale, preconcetto, che non soltanto cancella la specificità di chi fa informazione per il servizio pubblico, pagato da tutti i cittadini, ma ignora anche i ripetuti episodi deprecabili delle ultime settimane, dal tweet sessista o omofobo del giornalista del Tg2, opportunamente cancellato, al caso del direttore dello stesso tg, Gennaro Sangiuliano, che addirittura scrive 'mi piace' al tweet di un deputato che chiede di silenziare un altro deputato. Un caso di gravità inaudita, questo sì meritevole di querela", continua Anzaldi. "Chi lavora per l'informazione Rai - prosegue Anzaldi - ha, inevitabilmente, doveri diversi da qualsiasi altro giornalista che opera nel privato. I giornalisti Rai hanno il dovere dell'imparzialità, dell'equilibrio, del rispetto del pluralismo. La posizione del sindacato dei giornalisti lascia stupefatti, così come è risultata incomprensibile la decisione del Consiglio di disciplina dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, che ha archiviato il mio esposto sulla trasmissione nei tg Rai delle immagini secretate dell'interrogatorio di Tiziano Renzi e Laura Bovoli a Firenze. Gli interrogatori sono una fase processuale segreta per legge, non sono udienze pubbliche, in nessun caso è possibile fare foto o riprese o registrazioni quando si svolgono. Ma per l'Ordine dei giornalisti è legittimo registrarli abusivamente, addirittura da una terrazza al nono piano di un edificio di fronte al Tribunale. La motivazione dell'archiviazione del mio esposto è stata la seguente: dalle immagini trasmesse, Tiziano Renzi e Laura Bovoli non erano riconoscibili! Insomma: c'è un servizio di due minuti dedicato all'interrogatorio di Tiziano Renzi e Laura Bovoli, nel corso del servizio vengono mostrate varie immagini di Tiziano Renzi e Laura Bovoli, vengono mostrate le immagini secretate con il giornalista che dice 'ecco l'interrogatorio di Tiziano Renzi e Laura Bovoli' (che si svolgeva al nono piano del Tribunale), ma Tiziano Renzi e Laura Bovoli secondo l'Ordine dei giornalisti non erano riconoscibili! C'è da restare allibiti. Episodi come questi danno uno straordinario contributo alla delegittimazione del lavoro giornalistico". (Com)