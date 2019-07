Balcani-Ue: von der Leyen, integrazione Nord Macedonia e Albania priorità della mia presidenza

- La presidente designata della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito oggi il suo impegno per favorire il processo d’integrazione europea della Macedonia del Nord e dell’Albania. In un’intervista rilasciata alla rivista tedesca “Der Spiegel”, von der Leyen ha ribadito che spingerà per l’avvio dei colloqui di adesione di Skopje e Tirana a all’Ue non appena i due paesi avranno soddisfatti i criteri richiesti. “Dobbiamo lasciare la porta aperta a questi paesi. Facciamo parte dello stesso continente, condividiamo la stessa storia. Se chiudiamo la porta a questa regione danneggeremmo noi stessi”, ha detto von der Leyen, che è stata eletta martedì scorso dal Parlamento europeo ed entrerà in carica ufficialmente il prossimo 1 novembre. (Geb)