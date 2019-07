Torino: domani la Sestriere-Colle delle Finestre, ecco come cambia la circolazione

- Domenica 21 luglio 2019, per consentire lo svolgimento della Gran Fondo Ciclistica Sestriere-Colle delle Finestre, è prevista la sospensione temporanea della circolazione di un’ora a partire dal passaggio del primo corridore. In mattinata le strade interessate dal passaggio della corsa saranno la SP 23 per la Val Chisone tra Pourrieres e Sestriere fino a Cesana, poi la SS 24 da Cesana a Susa e la SP 172 da Meana a Pourrieres ed a seguire la SP 215 da Cesana a Sestriere. Indicativamente la circolazione sarà sospesa per circa un'ora in diverse fasce orarie a seconda del passaggio dei corridori. Nello specifico, salvo diverse segnalazioni dal personale preposto in loco, in mattinata il tratto di strada Cesana-Sestriere-Sestriere Borgata sarà chiuso al traffico dalla ore 8,30 sino al passaggio dell'auto con l’indicazione “Fine Gara Ciclistica” (atteso per le ore 9,30 a Cesana T.se). Nel tratto di strada dalla partenza di Sestriere Borgata ore 9,00 a Oulx entro il tempo massimo di 30 minuti. Sempre in mattinata, nel tratto di strada da Oulx sino a Susa, entro il tempo massimo di 45 minuti. (Rpi)