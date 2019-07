Spazio: Di Maio, 50 anni fa un passo cambio il mondo e la storia, c'è tanta Italia tra le stelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi di Maio, su Facebool, celebra il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna. "50 anni fa tutto il mondo fissava il cielo, mentre uno di noi posava per la prima volta un piede sulla Luna. Bastò un passo per cambiare il mondo e la storia - scrive -. Festeggiamo questo giorno e ricordiamoci che anche nel comparto aerospaziale l’Italia può dirsi un’eccellenza. Siamo la settima potenza aerospaziale al mondo e le nostre aziende dominano anche in questo settore. Pensate che il 50 per cento dello spazio abitabile della Stazione spaziale internazionale è Made in Italy. Proprio quella dove quest’oggi partirà una nuova missione alla cui guida ci sarà anche il nostro Luca Parmitano a cui va il nostro in bocca al lupo. C’è tanta Italia anche tra le stelle!". (Com)