Rifiuti Roma: Pedica (Pd), su nuovi impianti non perdere tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ama comunica che, dopo l'emergenza dei giorni scorsi, il grosso è stato fatto per ripulire Roma. Ma la situazione è tutt'altro che tornata alla normalità. Basta fare un giro per la città per vedere che in alcune zone la spazzatura è ancora per strada. Il problema non si risolve con gli interventi last minute ma costruendo subito i nuovi impianti". E' quanto afferma Stefano Pedica del Pd. "Serve uno sforzo collettivo e bipartisan per far tornare la situazione alla normalità 365 giorni l'anno. Oltre ai nuovi impianti, serve anche una differenziata che funzioni veramente e non la solita romanella di Raggi - aggiunge -. È ora di tirare fuori un piano vero, altrimenti Roma sarà sempre in perenne emergenza". (Com)