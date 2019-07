Borrelli: Grasso (Leu), magistrato fermo e rigoroso

- Il senatore Pietro Grasso, di Leu, ricorda la figura di Francesco Saverio Borrelli, il magistrato del pool Mani pulite scomparso questa mattina: "Francesco Saverio Borrelli era un uomo gentile ed eticamente irreprensibile, un magistrato fermo e rigoroso - scrive su Twitter - Anche oggi per combattere la corruzione avremmo tanto bisogno di persone come lui". (Com)