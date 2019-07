Milano: Grandi (Verdi), bene assessorato a transizione ambientale

- Accolgo con molto favore la decisione del Sindaco Sala di costituire un Assessorato alla Transizione Ambientale e di assumerne le deleghe". Così in una nota Elena Grandi coportavoce della federazione dei Verdi e vicepresidente e assessore al verde, all'ambiente e al demanio del municipio 1 di Milano commenta la scelta del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, di istituire il nuovo assessorato. "Il nostro sindaco", continua Grandi, "ha sempre sostenuto con convinzione la necessità di andare verso una reale transizione ambientale e l'avere dichiarato lo stato di emergenza climatica per la città di Milano conferma la sua consapevolezza nei confronti di quello che è senza dubbio il nodo centrale di ogni prossima azione politica e di gestione del territorio. "Come Verdi", conclude Grandi, "auspichiamo azioni decise e inderogabili e ci mettiamo a disposizione fin da oggi per avviare un processo di collaborazione attiva e proficua in nome di un obiettivo comune: quello di ridurre le emissioni di co2 e di rendere Milano, oggi una delle città più inquinate d'Europa, una città Green e sostenibile. Le Olimpiadi, in quest'ottica, potranno e dovranno essere un mezzo per realizzare progetti e infrastrutture realmente Green e sostenibili. Per questo chiederemo di avere a breve un incontro con il Sindaco al fine di avviare un confronto e un dialogo sulle prossime azioni da intraprendere". (Com)