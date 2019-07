Borrelli: Giro (FI), non seppe gestire inchiesta più grande di lui

- Il senatore di Forza Italia, Francesco Giro, ricorda il magistrato Francesco Saverio Borrelli, simbolo di Mani pulite, scomparso questa mattina: "Uscirò fuori dal coro ma per me Borrelli non seppe guidare un'inchiesta più grande di lui - dice in una nota - Troppo politicizzata e quindi a senso unico come ha dimostrato la storia. E troppo narcisismo. Emblematica resta quella foto di Borrelli a cavallo, in copertina di 'Venerdì' inserto di Repubblica (giornale chiaramente orientato) elegantissimo come un lord inglese, mentre gli indagati languivano in carcere. L'ho trovata una caduta di stile. Io metto sempre a confronto questa foto di Borrelli a cavallo con quella di un galantuomo come Enzo Carra con i ferri ai polsi nella gabbia. Tutto chiaro? Non Aggiungo altro".(Com)