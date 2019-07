Golfo: ministro Esteri britannico, “estrema delusione” per sequestro petroliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico, Jeremy Hunt, ha espresso oggi all’omologo iraniano, Mohammad Javad Zarif, la sua "estrema delusione" per il sequestro da parte della Repubblica islamica di una petroliera battente bandiera britannica. Lo riferisce il capo della diplomazia di Londra su Twitter. "Ho appena parlato con Zarif e ho espresso la mia estrema delusione per il fatto che, dopo avermi assicurato sabato scorso che l'Iran volesse disinnescare la situazione, stanno agendo nella direzione opposta", ha scritto. "Le navi britanniche devono essere e saranno protette", ha aggiunto. Intanto, il ministero degli Esteri ha convocato l’incaricato d’affari dell’ambasciata dell’Iran a Londra in relazione al fermo della Stena Impero nello Stretto di Hormuz. (Res)