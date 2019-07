Minori: Salvini, che schifo sinistra che fa business su bambini e migranti, sarò presto a Bibbiano

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, posta su Facebook il video del racconto di un padre "che 8 anni fa si è visto strappare sua figlia, senza motivo". "Sarò presto a Bibbiano, questi crimini non possono e non devono rimanere impuniti - scrive il ministro - Che schifo una certa sinistra che fa business sugli immigrati e perfino sui bambini!!!". (Com)