Asti: Cosmonautica, al Castello di Costigliole "Exocena" per i 50 anni dallo sbarco sulla Luna

- In occasione della mostra Cosmonautica, a cura di Sara d’Alessandro Manozzo, che presenta nelle sale del Castello di Costigliole d’Asti sculture e installazioni di Alessandro Sciaraffa (Torino, 1976), la sera di sabato 20 luglio, a festeggiare il cinquantenario dello sbarco sulla Luna, sarà in programma, solo su invito, l’Exocena. Nata dall’incontro tra l’artista Alessandro Sciaraffa e il registra cinematografico Arnaud Ducharne, l’Exocena è una cena spaziale in cui si mangerà il cibo degli astronauti. Partecipare è un viaggio nel futuro, fatto di suggestioni, sapori e consistenze mai provati. L’evento è sviluppato e realizzato insieme a Francesca Persano alias Miss Dado che, per questa edizione, invita Marco Sforza e Vasyl Andrusyshyn, due giovani e intraprendenti chef che si occuperanno di un aperitivo altamente scenografico. (segue) (Rpi)