Cuba: concessa la grazia a 2.604 detenuti

- Il Consiglio di Stato di Cuba ha concesso la grazia a 2.604 detenuti ieri, in conformità con le disposizioni della nuova Costituzione sul reinserimento sociale delle persone condannate. Lo ha riferito un comunicato ufficiale del governo, senza rendere noti i nomi dei graziati; non si sa se tra loro ci siano anche dissidenti politici. Il provvedimento di clemenza, precisa la nota, riguarda soprattutto donne, giovani e anziani. Sono stati tenuti in considerazione l’età, le condizioni di salute, la buona condotta durante la detenzione e le tipologia dei reati. Sono stati esclusi dal beneficio i condannati per omicidio, stupro, violenza sessuale sui minori, corruzione di minori, furto e sacrificio illegale di bestiame, traffico di droga, furto di carburante, rapina con violenza o intimidazione, corruzione. Tutti i graziati hanno scontato almeno un terzo delle loro pene. (Mec)