Rally Roma: Politi-Picca (Fd'I), Ostia nel caos, clamorosa sottovalutazione impatto evento

- "Ci chiediamo e chiediamo, sia all'amministrazione capitolina che a quella municipale, come sia stato affrontato il delicato iter autorizzatorio di un evento come quello del Rally di Roma risultato così impattante per la vita cittadina lidense, in una Ostia che si è svegliata completamente nel caos". Lo dichiarano in una nota congiunta Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea capitolina e Monica Picca, capogruppo Lega al municipio X. "Chiediamo, altresì - aggiungono - chi abbia rilasciato i vari pareri e di quale segno questi pareri fossero. Pretendiamo di sapere, e lo faremo nelle sedi istituzionali competenti, come siano stati organizzati i servizi di viabilità connessi e con quali e quanti fondi. Abbiamo idea che ci sia stata una clamorosa sottovalutazione dell’impatto che l’evento avrebbe concretamente esercitato sulla vita cittadina, considerando anche che lo stesso è caduto in un weekend estivo di sole, con Ostia presa d’assalto dai romani. È tempo che ci si cominci ad assumere le proprie responsabilità, senza fare sconti a nessuno. Non è possibile che un Municipio venga nei fatti paralizzato, con gravi e concreti rischi per la incolumità pubblica".(Com)