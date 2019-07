Lega: Bolognini nuovo commissario provinciale di Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio Matteo Salvini Paolo Grimoldi - Lega Lombarda Paolo Grimoldi Andrea Crippa per avermi nominato commissario della Lega di Milano. Grazie anche a Fabrizio Cecchetti per lo straordinario lavoro di questi mesi che continueremo con lo stesso entusiasmo e la stessa energia". Inizia così il posto su Facebook in cui Stefano Bolognini, assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità della Regione Lombardia annuncia la nuova nomina a commissario milanese del Carroccio. "Una sfida non facile", prosegue Bolognini, evidenziando che si tratta di "aprire gli occhi e il cuore ai milanesi con un progetto nuovo, che liberi le energie positive della città, in periferie e in centro, che dia spazio a chi vuole investire, studiare, vivere a Milano, a chi vuole una Milano più sicura, più attenta ai bisogni di chi è veramente fragile, e che sappia motivare chi a Milano vuole investire". "Una Milano orgogliosa della sua storia - afferma l'assessore regionale - ma allo stesso tempo che guarda al futuro, all’Europa, alle nuove sfide internazionali. Che sempre più vuole essere il motore del paese. Perché ne ha le capacità. E perché ne ha il diritto e a questo punto il dovere. Che sappia ascoltare le categorie economiche, le associazioni, i comitati, i giovani e gli anziani per trovare soluzioni ai problemi, e non dare risposte ideologiche". "Che guardi alle infrastrutture e alle trasformazioni urbanistiche come sfida e come opportunità con ottica di lungo periodo e ne sappia cogliere le ricadute positive non solo immediate. E chi vorrà aiutarci a realizzare questa sfida ambiziosa sarà il benvenuto", conclude Bolognini. (Rem)