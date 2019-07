Golfo: ambasciatore di Mosca a Teheran, nessun contatto con russi a bordo della Stena Impero

- L'ambasciata russa a Teheran non ha ancora stabilito contatti con i tre cittadini russi a bordo della petroliera Stena Impero, battente bandiera britannica, sequestrata al largo della costa iraniana. Lo ha riferito il portavoce dell'ambasciata, Andrei Ganenko, all’agenzia di stampa “Sputnik”. “Non c'è stato ancora alcun contatto tra l'ambasciata e i nostri cittadini, non è stato possibile stabilirlo, ma siamo in contatto con la parte iraniana su questo tema”, ha detto il diplomatico, aggiungendo che i tre russi a bordo della nave sono due secondi meccanici e un elettricista. “Al momento l'equipaggio di 23 membri rimane a bordo della nave sequestrata fino al completamento delle procedure pertinenti, in base a quanto comunicatoci dagli iraniani”, ha aggiunto Ganenko. Tra gli altri membri dell'equipaggio ci sarebbero anche indiani, lettoni e filippini. Secondo quanto dichiarato in precedenza all'emittente "Press Tv" dal capo dell'Autorità portuale della provincia di Hormuzgan, Allahmorad Afifipour, la Stena Impero si sarebbe scontrata con un peschereccio iraniano e i Guardiani della rivoluzione (pasdaran) sono saliti ieri a bordo della petroliera che avrebbe violato le regole di navigazione internazionali. (Rum)