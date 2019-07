Migranti: delegazione Comitato Schengen lunedì a Lampedusa (2)

- Nel corso della missione, la delegazione parlamentare incontrerà rappresentanti istituzionali e delle forze dell'ordine, della Capitaneria di Porto e dell'Aeronautica Militare competenti della zona ed effettuerà un sopralluogo all'hotspot in Contrada Imbriacola dove è previsto un incontro con il gestore e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali operanti nel centro. In programma anche la visita al Pattugliatore Multiruolo "Monte Sperone", alle strutture della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare presso la base Loran e alla Porta d'Europa. Una conferenza stampa avrà luogo martedì 23 luglio alle ore 18.30 presso l'Area Marina Protetta. Gli accrediti vanno comunicati alla prefettura di Agrigento. (Com)